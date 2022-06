Van Aert tog spurtsejr for næsen af udbrydere

Van Aert fik med sejren torsdag revancheret sine to andenpladser tirsdag og onsdag.

Der var kamp om at komme afsted tidligt på den 162 kilometer lange etape fra Thizy-les-Bourgs til Chaintre.

Men der gik næsten 40 kilometer, inden en gruppe på fem ryttere omsider fik etableret sig.

Her sad blandt andre angrebsivrige Pierre Rolland (B & B-Vital), der styrkede sin bjergtrøje ved at komme først over dagens højeste stigning, hvorefter han lod sig falde tilbage og opsluge af feltet.

Den resterende del af gruppen med blandt andre Jan Bakelants (Wanty) og Benjamin Thomas (Cofidis) opbyggede et forspring på knap tre minutter, men stille og roligt halede feltet ind.