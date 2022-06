Verdensmester slår van Aert med to sekunder i Frankrig

- Det kan jeg godt være tilfreds med. Det er ikke den optimale enkeltstart for mig, og jeg synes, det gik okay. Det var hårdt, men jeg havde det okay, siger han til TV 2 Sport efter etapen.

- Jeg har taget det stille og roligt, og det gør jeg også de næste dage. Det kan godt være, jeg vil køre klassement i weekenden. Jeg vil ikke skyde det ned på nuværende tidspunkt, og det kan godt være, det ender med det.

Ganna tilbragte det meste af eftermiddagen i det såkaldte ”hot seat” som etapens foreløbigt hurtigste mand.

Hverken Vingegaard, Hayter eller Roglic kunne hamle op med wattmonsteret, men ikke uventet var Wout van Aert den sværeste modstander.

Belgieren i den gule førertrøje lagde hårdt ud og var klart bedst ved første mellemtid, men måske havde han brugt lidt for mange kræfter.