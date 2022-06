Van Aert narrede supersprintere i Tour-opvarmning

Et par bjergknolde undervejs på den 191,8 kilometer lange etape gjorde det nemlig svært for feltets tungeste ryttere.

Blandt andre topsprinterne Dylan Groenewegen og Juan Sebastian Molano blev kørt agterud og måtte ud i et desperat forfølgelsesløb for at komme tilbage til fronten inden opløbet.

En overgang så det ud, som om de ville komme op. Men frontgruppen skruede blot farten yderligere i vejret, og så var løbet kørt.

Van Aert vandt foran briten Ethan Hayter og med amerikanske Sean Quinn på tredjepladsen.