Jai Hindley tog Giro-revanche og ender i lyserødt

Ingen af dem kom søndag i nærheden af BikeExchanges Matteo Sobrero, der var suverænt kørende efter tre ugers strabadser.

Den 25-årige italiener tog sin blot anden sejr i karrieren med mere end 46 kilometer i timen i gennemsnit. DSM’s Thymen Arensman blev toer i en tid, der var 23 sekunder langsommere, mens multitalentet Mathieu van der Poels (Alpecin-Fenix) tid rakte til en tredjeplads.

Danske Magnus Cort har kæmpet for at finde topformen i årets italienske rundtur, men han lader til at forlade landet i en skarp udgave.

I torsdags blev EF-bornholmeren nummer tre på en udbrudsetape, og søndag fortsatte han de gode takter.

Han satte øjeblikkeligt bedste tid, men måtte efterhånden se de stærkeste tempospecialister overhale ham i kampen om de absolutte topplaceringer.