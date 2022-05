Belgier vandt for næsen af Magnus Cort i Giroen

Udbruddet blev holdt i meget kort snor af sprinterholdene, der styrede tempoet i feltet med hård hånd, men som målstregen nærmede sig, opstod der spænding.

Kvartetten i front tvang sprinterholdene på hårdt arbejde. Da feltet kørte ud på den sidste omgang på rundstrækningen i Treviso - med små 12 kilometer til mål - havde udbruddet lidt over et minuts forspring.

På trods af en intens jagt halede feltet ikke for alvor ind på udbryderne. Sprinterholdene begyndte at løbe tør for folk, der kunne sendes frem for at sætte tempoet.

Lidt under et halvt minut adskilte feltet og udbruddet med en kilometer igen, og så stod det klart, at etapesejren skulle fordeles mellem de fire i front.