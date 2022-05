Van der Poels holdkammerat tog første sejr på Giro-etape

Rota og Leemreize kørte i mål på de efterfølgende placeringer.

Også Magnus Cort (EF) havde fundet vej til etapens store udbrud, men han måtte tage til takke med en rolle som statist.

Udbrudslysten var stor på den 204 kilometer lange etape fra Parma til Genova i det nordlige Italien.

En stor gruppe med adskillige velkendte navne iblandt rev sig løs fra feltet, hvor Trek som sædvanlig førte an for at værne om den lyserøde førertrøje.

Forspringet nærmede sig seks minutter, før udbryderne begyndte at drille hinanden. På det tidspunkt stod det klart, at feltet ikke kom til at hente frontgruppen.