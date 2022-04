Søren Kragh får billet til Flandern Rundt efter afbud

Holdet fastslår dog, at Søren Kragh Andersens hovedmål fortsat er Ardenner-klassikerne, som består af Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race.

På DSM’s hjemmeside udtrykker træner Phil West sig da også i vendinger, der antyder, at tyske John Degenkolb er kaptajn.

- Vi skal sørge for, at vi kommer ind i de afgørende sektorer og på de afgørende stigninger i front, så vi kan bringe John i en god position til at kæmpe med på de sidste 100 kilometer, siger han.

Casper Pedersen, som er en af DSM’s øvrige danskere, er desuden blevet skiftet ud af holdet til Flandern Rundt. Det fremgår ikke, hvad årsagen er.