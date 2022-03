Holdkammerat forærede Wout van Aert sejren i Belgien

Det var som så ofte før i denne sæson generelt tale om en magtdemonstration af Jumbo-Visma på de belgiske landeveje.

De to Jumbo Visma-ryttere var lidt tidligere kørt væk fra et udbrud, hvor også sidste års danske vinder, Kasper Asgreen (Quick-Step), deltog.

Forfølgergruppen bestående af otte mand formåede dog aldrig at finde ind i et særligt godt samarbejde, og de to udbrydere fik opbygget et forspring på mere end to minutter.

Asgreen var derfor ikke i nærheden af en gentagelse af sidste års triumf. Han sluttede som nummer ti.