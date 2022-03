Jumbo-Visma leverede magtdemonstration i Paris-Nice

En trio fra Jumbo-Visma var stærkere end alle andre på 1. etape af World Tour-løbet Paris-Nice.

Det blev Christophe Laporte fra Jumbo-Visma, som fik lov til at køre først ind over stregen i ren paradekørsel til slut. Et sjældent og usædvanligt syn.

Med sejren og kørslen på de sidste 10-15 kilometer leverede Jumbo-Visma en sand magtdemonstration, da holdet tog fronten af feltet og trak fra alt og alle.