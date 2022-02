Tour-vinder vil have fjernet enkeltstartscykler efter ulykke

Briten stiller spørgsmålet, efter at colombianeren Egan Bernal (Ineos) i januar kolliderede med en bus under en træning på sin enkeltstartscykel. Bernal var så ilde tilredt, at han risikerede at blive lam i begge ben.

- Den pointe, jeg forsøger at lave, og mit spørgsmål er - er det virkelig nødvendigt at have enkeltstartscykler i landevejscykling? lyder det fra Chris Froome på hans egen YouTube-kanal.

Froome var selv tæt på at miste livet, da han i 2019 var ude for at besigtige enkeltstartsruten i Critérium du Dauphiné og ramte en mur med 60 kilometer i timen, efter at vinden hev fat i ham.

Briten mener ikke alene, at enkeltstartscyklerne er farlige. De skaber også uens vilkår for rytterne.

- Når man tager farerne under træning og konkurrence med i betragtning plus de forskelligheder, der er ved at bruge enkeltstartscykler, ville det så ikke gøre det mere ens for alle at køre enkeltstarter på almindelige landevejscykler?