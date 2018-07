Thomas efter Tour-sejr: Det er en drøm, der går i opfyldelse

Efter han lørdag så godt som sikrede sejren med en flot enkeltstart, blev det søndag officielt.

Geraint Thomas (Sky) vandt Tour de France for første gang i karrieren efter at have kørt et flot løb, der også indbragte to etapesejre.

For waliseren var sejren en drøm, der gik i opfyldelse.

- Jeg gik ind i cykling på grund af dette løb. Jeg kan huske, at jeg som barn løb hjem fra skole for at se resten af Tour de France, og drømmen var altid at være en del af det, og det skete i 2007.

- Nu står jeg her i den gule trøje, og det er bare vanvittigt. Det er fantastisk, og det er en drøm, der går i opfyldelse.

- Man kniber sig selv i armen, når man kører rundt på Champs-Élysées som vinder. Det går nok først op for mig om et par måneder. Lige nu er det en hvirvelvind. Jeg lader til at flyve rundt på en lyserød sky, sagde Geraint Thomas, da han efter søndagens etape lod sig hylde på vinderpodiet.

Chris Froome havde kun rosende ord til overs for sin holdkammerat efter sidste etape søndag.

- Han var absolut den stærkeste over de sidste tre uger. Han lavede ingen fejl, han endte aldrig i problemer på grund af andre ryttere - inklusiv mig - i bjergene eller på andre etaper.

- Den stærkeste rytter vandt Tour de France. Det var tydeligt, da vi ramte Alperne, at Geraint var i bedre form end mig, sagde den tidligere firedobbelte vinder af det franske løb søndag.

Mens Geraint Thomas kunne fejre den samlede sejr i løbet, var det norske Alexander Kristoff, der vandt massespurten på Champs-Élysées for første gang, siden han første gang kørte løbet i 2013.

Jakob Fuglsang blev den bedst placerede dansker i løbet med en samlet 12.-plads.