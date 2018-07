FAKTA: Tourens 21 etapevindere

Alexander Kristoff blev den sidste rytter til at vinde en etape i dette års udgave af Tour de France, da han vandt massespurten på den ikoniske boulevard Champs-Élysées i den franske hovedstad, Paris.

Med søndagens sejr er Kristoff den 14. rytter til at vinde en etape i det prestigefyldte cykelløb.

Her kan du få et overblik over vinderne af de 21 Tour de France-etaper:

1. etape: Fernando Gaviria (Quick-Step).

2. etape: Peter Sagan (Bora).

3. etape: BMC (holdtidskørsel).

4. etape: Fernando Gaviria.

5. etape: Peter Sagan.

6. etape: Dan Martin (UAE Emirates).

7. etape: Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).

8. etape: Dylan Groenewegen.

9. etape: John Degenkolb (Trek).

10. etape: Julian Alaphilippe (Quick-Step).

11. etape: Geraint Thomas (Sky).

12. etape: Geraint Thomas.

13. etape: Peter Sagan.

14. etape: Omar Fraile (Astana).

15. etape: Magnus Cort (Astana).

16. etape: Julian Alaphilippe.

17. etape: Nairo Quintana (Movistar).

18. etape: Arnaud Démare (FDJ).

19. etape: Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).

20. etape: Tom Dumoulin (Sunweb).

21. etape: Alexander Kristoff (UAE Emirates).