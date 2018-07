Movistar-løjtnant om Quintana-uheld: Det er en katastrofe

- Det er en katastrofe for os.

Sådan siger Movistars Mikel Landa om det faktum, at kaptajnen Nairo Quintana mistede et minut og 15 sekunder på lørdagens indledende Tour de France-etape.

I Landa og Quintana har Movistar to stærke podiebud i Touren, og med veteranen Alejandro Valverde har holdet ydermere en solid joker til bjergene.

Tre mand, som kan spilles ud i kampen om Tour-sejren mod især Chris Froome og Sky.

Men lørdagens etape kostede Quintana kostbar tid, efter at han cirka fire kilometer før mål ramte en kantsten og måtte have skiftet hjul på sin cykel.

Hvordan alverden kunne det gå så galt, at der ikke sad en hjælper klistret til Quintanas hjul, så han kunne give sin cykel videre til kaptajnen?

- Uheld på uheld på uheld, lyder forklaringen fra holdchef Eusebio Unzué.

Han forklarer, at Quintana ramte en kantsten, smadrede begge hjul, ikke kunne fortsætte og måtte vente på en neutral servicebil, fordi holdbilerne var langt væk på grund af mange styrt i etapens hektiske slutfase.

- Det værste er, at de tidligere styrt gjorde tingene sværere for os.

- Et styrt tre kilometer før Nairos styrt berørte Joaquin Rojas, som var manden, der skulle låne Nairo en cykel i tilfælde af uheld, forklarer Eusebio Unzué til holdets hjemmeside.

Pludselig gik meldingen fra mund til mund på Tourens første etape: »Froome er styrtet, Froome er styrtet« Fuglsang fik en perfekt start på Tour de France, mens storfavoritten Chris Froome og flere andre profiler styrtede og mistede tid.

Quintana selv ærgrer sig.

- Desværre skete det. Der er intet andet at gøre end at fortsætte og forsøge at indhente det tabte, siger han.

Mikel Landa er selv normalt uhyre stærk i bjergene. Han kom i mål samtidig med vinderen, Jakob Fuglsang og en del andre favoritter.

Han kunne notere sig, at Quintana ikke var den eneste favorit, der tabte tid lørdag.

Også storfavoritten Chris Froome og Richie Porte mistede tid, de tabte begge 51 sekunder.