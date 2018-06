Quintana vandt foran Fuglsang på bjergetape i Schweiz

Nairo Quintana kom først over målstregen efter en stor præstation, da 7. etape af cykelløbet Schweiz Rundt blev kørt fredag.

Movistar-rytteren kørte alene i mål på bjergetapen, efter at han havde været toneangivende fra bunden af den afsluttende stigning.

Danske Jakob Fuglsang blev efter en ligeledes opløftende indsats nummer to på etapen, 22 sekunder efter vinderen.

Hele 29 ryttere tog tidligt på eventyr i et udbrud.

Udbruddet kom op på at have et forspring på cirka tre et halvt minut, men som ventet kunne det ikke holde til mål.

Etapen, der blev kørt over 170,5 kilometer, havde en lang stigning på over 25 kilometer som afslutning.

I feltet angreb Nairo Quintana fra bunden af stigningen, og han fik blandt andre Jakob Fuglsang (Astana) med.

Også den førende i Schweiz Rundt samlet, Richie Porte (BMC), kom op, men Nairo Quintana blev ved med at angribe.

Colombianeren fik hul ned til gruppen med Porte og Fuglsang og indhentede udbryderne en efter en.

Til sidst kørte Nairo Quintana solo, men bagude forsøgte Richie Porte at lukke hullet.

Australieren fik cirka to kilometer fra målstregen selskab af Jakob Fuglsang, der trak mest af de to i forsøget på at indhente klatreren helt i front.

Cirka halvanden kilometer fra mål begyndte etapen at flade ud, og Nairo Quintana kunne sikre etapesejren.

Jakob Fuglsang kørte i mål som nummer to med Richie Porte lige bag sig.

Australieren beholder føringen i den samlede stilling.