FCM har solgt ugleset Pione Sisto til tyrkisk klub

- Vi håber, at det her skifte kan være med til at få hans karriere tilbage på rette spor, og vi er tilfredse med, at vi har fundet en god løsning. Der skal lyde et stort held og lykke med fremtiden til Pione, som vi ønsker alt det bedste.

Sisto bragede ind på scenen i Superligaen i årene 2013 til 2016 for FCM, og den unge guldfugl blev solgt til spanske Celta Vigo.

Den teknisk velfunderede og driblestærke spiller blev også en del af det danske landshold, hvor det er blevet til 26 kampe.

I 2020 vendte Sisto hjem til FCM, efter at det ellers længe så ud til, at FC København ville løbe med hans underskrift.