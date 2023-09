NFL-superstjerne er knust efter skade i længe ventet debut

Det var natten til tirsdag dansk tid, at den 39-årige superstjerne kom til skade i sin debut for New York Jets. Efterfølgende stod det klart, at hans akillessene er revet over.

Aaron Rodgers havde med bragende succes spillet hos Green Bay Packers i hele sin karriere, inden han før denne sæson skiftede til Jets.

Før handlen havde Jets længe efterlyst en dygtig quarterback, der kan føre dem i slutspillet.

Det var holdet senest i 2010, men hvis man er afhængig af Rodgers, tyder det på, at Jets må vente en smule længere på genrejsning.