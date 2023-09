Dansk triatlonhåb tog bronze ved VM i ironman

Franskmanden Sam Laidlow vandt guld i tiden 8 timer, 6 minutter og 22 sekunder, mens Patrick Lange fra Tyskland var knap fire et halvt minut efter på andenpladsen.

Magnus Ditlev blev noteret for tiden 8 timer, 11 minutter og 43 sekunder, da han udmattet nåede målporten på strandpromenaden i Nice.

- Jeg er superstolt og virkelig glad for at blive nummer tre til VM i ironman, for jeg havde ikke en supergod dag derude, og det var nok den hårdeste triatlon-dag i mit liv. Så at kunne blive nummer tre, efter jeg kæmpede hele vejen, gør mig rigtig stolt, siger Ditlev i en pressemeddelelse.