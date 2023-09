Lyngby sled sig videre i pokalturneringen med sene mål

Mens nogle af superligakollegerne var på lette opgaver mod seriehold, måtte Lyngby arbejde hårdt for at komme videre til tredje runde af pokalturneringen, der nu officielt hedder Oddset Pokalen.

To sene mål af Lyngbys Frederik Gytkjær sørgede for en 2-0-sejr over Hillerød i Farum, hvor Hillerød fra den næstbedste række har midlertidig hjemmebane.