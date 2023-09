Højgaard spiller sig tættere på topplacering i Schweiz

Samtidig barberede han et enkelt slag af afstanden til førstepladsen. Her ligger Matt Fitzpatrick i samlet 15 slag under par. Tre mand deler andenpladsen i 13 slag under par, mens Højgaard er yderligere et slag efter.

Danskeren kom ellers skidt fra start, da han efter fire gange par på de første fire huller noterede en bogey på hul 5.

Derefter blev putteren varm, og han spillede med stor stabilitet resten af vejen rundt.

Det blev til birdies på hul 7 og 9, inden han præsterede tre birdies på stribe fra hul 14.