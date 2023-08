Iransk atlet får livstidskarantæne efter håndtryk med israeler

Den øverste myndighed i Irans vægtløftningsorgan gav ham efterfølgende livstidskarantæne fra alle sportsfaciliteter i landet, skriver BBC.

De iranske myndigheder forbyder atleter at konkurrere direkte med israelere.

I lyset af forbuddet tyr iranske sportsfolk ofte til forskellige metoder - blandt andet at foregive en skade for at undgå kampe.

Rajai var svøbt ind i iransk nationalflag, da han lørdag stod ved siden af den israelske atlet Maksim Svirsky.

De to deltog i en konkurrence i Polen for ikke-professionelle vægtløftere. Stævnet var nærmere for legender, skriver BBC.