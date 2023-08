Fodboldpræsident afviser at trække sig efter VM-kys

Præsidenten for Spaniens fodboldforbund, Luis Rubiales, afviser at trække sig oven på massiv kritik efter at have kysset den spanske landsholdsspiller Jennifer Hermoso på munden under fejringen af Spaniens VM-triumf.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg gjorde noget forkert. Tiden var ikke til at gøre sådan. Men er det alvorligt nok til, at jeg skal gå? Jeg kommer ikke til at sige op, siger Rubiales ifølge den spanske avis Marca.