Lyngby bekræfter: Vi har mundtlig aftale med Sigurdsson

- Så der kommer til at gå noget tid endnu, før alt eventuelt er på plads, siger Nicas Kjeldsen.

Gylfi Sigurdsson har tidligere i karrieren spillet 318 kampe i Premier League for klubber som Tottenham og Everton.

33-årige Gylfi Sigurdsson har ikke spillet fodbold på professionelt niveau siden maj 2021, fordi han blev undersøgt i en sag om mulige seksuelle krænkelser, som han ikke blev sigtet for i sidste ende.

Normalt melder fodboldklubber først ud om nye spillere, når der er en aftale på plads.

Men Lyngby forklarer, at klubben har følt, at det var nødvendigt med en udmelding til trods for en manglende konkret aftale.

- Det er lidt usædvanligt, at vi på denne måde melder ud, når vi ikke er i mål. Vi kan godt mærke på både medier, fans og sponsorer at der er meget stor positiv interesse, og det er vi som udgangspunkt glade for.