Amerikaner snuppede VM-guld foran 20-årig overraskelse

Søndag bød også herrerens finale i 10.000 meter, og her snuppede 26-årige Joshua Cheptegei fra Uganda efter et veldisponeret løb for tredje gang i træk VM-guld. Vindertiden blev 27 minutter og 51,42 sekunder.

Kenyanske Daniel Simiu Ebenyo tog sølv, mens etiopiske Selemon Barega fik bronze.

Endeligt skrev 33-årige Ivana Vuleta historie, da hun med et spring på 7,14 meter vandt længdespringskonkurrence og blev den første serbiske guldvinder ved VM nogensinde.