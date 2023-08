Stort drama ved VM: To hollændere styrter kort før målstreg

I de første 9600 meter var løbet taktisk og uden den store dramatik. Men det ændrede sig på sidste omgang.

30-årige Hassan, der er født i Etiopien, satte sit angreb ind efter at have lurepasset i hele løbet, og hun så ud til at have sat sine rivaler afgørende på plads.

På de sidste 100 meter fandt Tsegay dog fart og kræfter til at komme næsten op på siden af Hassan.

Der var tilsyneladende berøringer mellem de to, umiddelbart inden Hassans dramatiske fald, men en blødende hollænder så ikke ud til at brokke sig eller være utilfreds, da hun ønskede Tsegay tillykke med guldet.