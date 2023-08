Skjelmose om andenplads: Ikke dårligt at tabe til Mads

- Min enkeltstart var ikke dårlig, men Mads havde bare en fantastisk dag. Jeg havde ikke supergode ben, siger Skjelmose.

- Og etapen var 16 kilometer for kort til mig. Jeg ville gerne have haft den længere, men sådan er det. Nogle dage har du benene, og andre dage har du ikke.

Efter etapen til Vejle fortalte Skjelmose, at han mente, at Mads Pedersen lod ham få etapesejren. Mads Pedersen var alene i udbrud i lang tid, inden Mattias Skjelmose sprintede i mål og forbi ham. Tror han stadig det?

- Ja, det tror jeg. Han bliver ved med at sige, at han ikke gjorde det, men når jeg har fået sådan en køretur i dag, så tror jeg, at han havde mere at skyde med, siger han.