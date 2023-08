FC Nordsjælland henter 20-årig forsvarsprofil i Lyngby

- Jeg har været utroligt glad for den måde, som fansene har behandlet mig på lige fra allerførste kamp. Det er jeg sindssygt taknemmelig for.

- Samtidig kan jeg godt forstå, at de er skuffede, og det har jeg respekt for. Jeg vil aldrig glemme min tid her, siger Hey til Lyngbys hjemmeside.

Fodboldchef i Lyngby Nicas Kjeldsen fortæller, at man havde foretrukket at beholde forsvarsprofilen.

- Vi havde allerhelst forlænget og spillet med Lucas i et år eller to mere, men i sidste ende har dette skifte været spillerens beslutning, og da det samtidig også var den bedste økonomiske pakke for os, har vi respekteret, at det var denne vej, det skulle gå, siger Kjeldsen til Lyngbys hjemmeside.