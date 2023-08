Michael Jordan sælger NBA-hold for milliardbeløb

Handlen blev allerede offentliggjort i juni, men først gennemført torsdag aften dansk tid. Michael Jordan har ifølge amerikanske medier fået omkring tre milliarder dollar for salget af sin andel. Det svarer til over 20 milliarder kroner.

I 2010 købte han sig ind som majoritetsejer for 275 millioner dollar. Nu om dage ville det svare til lidt under to milliarder kroner.

- Det har været en stor ære at være holdejer af Charlotte Hornets i min hjemstat, North Carolina, i de seneste 13 år. Jeg er stolt af det, organisationen har opnået, siger Michael Jordan på NBA’s hjemmeside.