Svensker bliver direktør i Danmarks Ishockey Union

I juni sidste år meddelte DIU, at den mangeårige direktør Ulrik Larsen stoppede for at blive direktør for det VM-selskab, der skal dirigere Danmark frem mod værtskabet for VM 2025, som Danmark deler med Sverige.

I første omgang blev Kim Pedersen konstitueret i stillingen som direktør, men han blev for nogle måneder siden hyret til et job som sportsdirektør hos Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF).