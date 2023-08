Dansk Atletik vinker farvel til direktør

Lars Lindstrøm blev præsenteret som ny direktør i slutningen af november sidste år.

- Jeg har været glad og stolt over min rejse med forbundet. Det er en styrket organisation, jeg forlader, og det har været et privilegium at bidrage til en både organisatorisk og idrætsfaglig udvikling af Dansk Atletik, siger Lars Lindstrøm.

Den nuværende elitechef, Mikkel Larsen, indsættes som konstitueret direktør, mens ansættelsesproceduren af den kommende direktør gennemføres.