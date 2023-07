Blomsterberg satte rekord og blev femmer i VM-finale

- Det var meget mere frit, og jeg følte for første gang til mesterskabet, at jeg var mig selv, og at jeg havde mig selv med. Så det var virkelig dejligt, at den sidste brik faldt på plads i finalen, siger danskeren.

Blomsterbergs tid var 0,79 sekunder fra hollandske Tes Schouten, der tog bronze. Tatjana Schoenmaker fra Sydafrika tog guldet foran amerikanske Kate Douglass.

Blomsterberg fik ikke den bedste start, og efter de første 50 meter var hun nummer seks.

Halvvejs lå hun på femtepladsen, og så skulle der lidt af en slutspurt til for at komme på podiet. Blomsterberg har dog vist, at hun kan være hurtig til sidst, men fredag fik hun altså ikke fart nok på til at tage en medalje.