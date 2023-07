Dansk butterflysvømmer klarer OL-krav og er videre ved VM

- Jeg er mega lettet over at have klaret OL-kravet, og jeg tror, at det kommer til at give et boost i semifinalen. Jeg håber at kunne finde noget mere. Det kunne være fedt med en personlig rekord.

- Det var jo kun indledende, og de andre har nok ikke svømmet sig helt ud. Så det bliver vildt tæt, og jeg kommer til at give alt for at komme i finalen, siger Helena Rosendahl Bach, der sidste år tog EM-sølv i disciplinen.

Hendes personlige rekord er 0,27 sekunder hurtigere end hendes indledende VM-tid.

Også Julie Kepp Jensen var i aktion ved langbane-VM natten til onsdag, men hun formåede ikke at gå videre fra de indledende heats i 50 meter rygsvømning.

Hun blev nummer 30 af de 61 svømmere, der gennemførte de indledende heats.