Dansk svømmehåb VM-skuffer: Badehætten begyndte at ryge af

Det rakte ikke til en plads i semifinalerne.

- Jeg føler ikke, jeg kom ordentligt i gang, og så begyndte min badehætte at ryge af, og så mistede jeg bare fokus. Hende på banen ved siden af mig svømmede rigtig hurtigt, så jeg tror, jeg kom til at fokusere lidt for meget på hende.

- Jeg burde ikke blive distraheret af sådan noget. Jeg burde være på et niveau, hvor jeg bare kan fokusere på mig selv og mit eget løb. Så lige nu er jeg virkelig skuffet, siger Thea Blomsterberg ifølge en pressemeddelelse fra Svøm Danmark.