NFL godkender rekordsalg af Washington Commanders

Blandt andet konkluderede Kongressen i USA, at han havde ”tilladt og deltaget i” et giftigt arbejdsmiljø i flere årtier. Han fik også i en periode kritik, da han pure afviste at ville ændre holdets navn fra Washington Redskins, som af kritikere blev betragtet som racistisk mod indfødte amerikanere.

Holdet endte alligevel med at skifte navn og hedder altså Washington Commanders nu.

Snyder, som købte holdet i 1999, afviste i lang tid at sælge holdet. I november oplyste han dog, at han havde udforsket mulighederne for et eventuelt salg.

Holdet har ikke vundet Super Bowl, finalen i NFL-slutspillet, i Snyders tid som ejer. Inden da vandt holdet den prestigefyldte turnering tre gange mellem 1971 og 1992.