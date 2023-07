Dansk speedwaytrio misser svenske semifinaler

Thomsen var tættest på at gå videre efter at have skrabet syv point sammen i sine fem heat.

Viceverdensmester Leon Madsen kunne slet ikke finde nok fart og sluttede med tre tredjepladser som sine bedste placeringer.

Mikkel Michelsen sluttede af med at vinde sit sidste heat - foran Anders Thomsen og Leon Madsen - men var allerede inden da uden mulighed for at nå i semifinalerne.

Leon Madsen gik ind til det svenske grandprix med to andenpladser i de seneste tre grandprixer i bagagen, men vejlenseren kom altså ned på jorden igen lørdag.