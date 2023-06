Danskere fik svær start i safetycar-præget start på Le Mans

100-års jubilæet for det historiske 24 timers motorløb Le Mans gik ikke som håbet for et par af de danskere, der er knyttet størst forhåbninger til.

Nicklas Nielsen havde kørt sin Ferrari til pole position i hypercar, kongeklassen i Le Mans, men Toyotas to biler i tredje og fjerde startposition havde tydeligt mere fart.