- Rangering er ikke det vigtigste. Det betyder noget, at jeg har det godt og spiller godt. At jeg kom helskindet igennem seks kampe, er det vigtigste. Men det er da dejligt at være tilbage i top-100, og så må jeg kigge fremad.

Tauson har primært spillet små ITF-turneringer i 2023, men med springet frem på verdensranglisten har hun igen større udsigt til at kunne deltage i WTA-turneringer.

- Det kan jeg om nogle uger, når denne turnering er slut. Det var det, jeg har håbet på, nemlig at komme ud og spille nogle større turneringer, siger Tauson.