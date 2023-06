Kenyansk stjerneløber slog otte år gammel verdensrekord

Den blev sat af etiopiske Genzebe Dibaba tilbage i juli 2015.

Dibaba kom i mål i tiden 3 minutter og 50,07 sekunder - en verdensrekord der altså endte med at stå i næsten otte år.

Faith Kipyegon er dobbelt olympisk mester på 1500 meter efter at have vundet i både Rio de Janeiro i 2016 og i Tokyo i 2021.

Ved VM er det blevet til to guldmedaljer og to sølvmedaljer på distancen. I 2017 og 2022 vandt hun, mens hun blev nummer to i 2015 og 2019.

Hun har desuden en guldmedalje fra Commenwealth Games i 2014 på cv’et.