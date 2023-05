Kinesisk verdenstoer slukkede Anders Linds VM-medaljedrøm

Men mod verdens nummer to kunne han altså intet stille op.

Wang Chuqin lukkede første sæt til 12-10 med en fremragende forhånd, efter at Anders Lind havde fulgt godt med.

I andet sæt var danskeren tydeligt frustreret og tabte her klart, men i tredje sæt så det ud til, at han havde fundet ud af, hvordan han skulle gribe kineseren an.

Anders Lind kom foran 4-3 og 8-5 og virkede i en timeout ganske optimistisk. Men så skruede Wang Chuqin op for sit niveau, og med en fejlfri sekvens tog han tredje sæt med 11-8.

Anders Lind skulle nu diske op med et comeback af dimensioner, og han gjorde forsøget. Efter en skidt start på fjerde sæt slog han tilbage og pressede kineseren med en velfungerende baghånd, og til sidst måtte Wang Chuqin give fortabt.