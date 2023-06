Fra et hemmeligt møde til en totalsmadret Audi: Erik Sviatchenko peger mod himlen, når han beskriver sine første 100 dage i USA

Det begyndte med et møde med en amerikaner i et baglokale på en restaurant i Aarhus.

Otte dage senere sad FC Midtjyllands anfører, Erik Sviatchenko, i et fly over Atlanten – overvældet og vemodig, men parat til at indlede sit længe ventede fodboldeventyr.

Men Erik Sviatchenkos første tid i Houston har ikke været en ubetinget succes. Han er blevet testet oppefra, som han siger. Det afslører bl.a. hans totalsmadrede Audi Q7.