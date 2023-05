»Skal vi virkelig tillade, at børn og unge livestreames, filmes i al offentlighed, når de i badetøj springer i vandet eller i en hal løber med en bold i hånden? Vi mener klart nej.«

Sådan lød det for godt to uger siden i et debatoplæg fra Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, som med godt 1,7 mio. medlemmer er et af landets to store idrætsforbund.