Klar tysk sejr sender danske ishockeymænd hjem fra VM

Tyskerne gør USA, Sverige og Finland selskab i kvartfinalerne fra VM’s gruppe A. Som frygtet blev Danmarks 4-6-nederlag til netop tyskerne i torsdags altafgørende i slutregnskabet.

I den sidste ende var danskernes chance for avancement i hænderne på et fransk hold uden andet end æren at spille for. Der var næppe mange, der forventede en hjælpende hånd fra den kant.

Franskmændene manglede evnerne og energien til at genere modstanderne. En tidlig fransk scoring kunne måske have ansporet spillerne til en sidste kraftanstrengelse. Men det gik lige modsat.