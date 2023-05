Comebacksejr har sendt Bakken Bears tæt på DM-guld

Meget skal efterhånden gå galt for Bakken Bears, hvis ikke det skal blive til endnu et dansk mesterskab for det aarhusianske hold.

Torsdag vandt Bakken Bears hjemme i Vejlby-Risskov Hallen også den tredje DM-finale mod Team FOG Næstved, så jyderne nu kun er enkelt sejr fra mesterskabet.

Modsat i de to første kampe måtte Bakken Bears på hårdt arbejde for at tage sejren torsdag, der lød på cifrene 86-74.