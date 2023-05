Bakken Bears tager nyt stik i jagten på DM-guld

Bakken Bears er godt på vej mod endnu et dansk mesterskab.

Mandag tog det aarhusianske hold endnu en sejr i DM-finaleserien i Basketligaen mod Team FOG Næstved.

Sjællænderne blev slået med 83-69, så Bakken Bears nu fører finaleserien med 2-0 i kampe. Der spilles bedst af syv, så aarhusianerne mangler to sejre mere for at kunne kalde sig dansk mester for 20. gang i historien.