Danske golfprofiler deler topplacering i Belgien

Danmark har to solide bud på en vinder af golfturneringen Soudal Open i Belgien.

Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen er således placeret på en delt syvendeplads efter turneringens første to runder med samlede scorer på syv slag under par.

Svenske Simon Forsström fører an med en samlet score på 11 slag under banens par inden de to sidste runder i weekenden.