Fredericias forløsning fik en fan til at kramme succestræner lidt for tidligt

Ivrigheden løb simpelthen af med ham.

En midaldrende mand med gråt hår og rød fantrøje var så begejstret over, at hans favorithold fra Fredericia endelig er tilbage i kampen om medaljer i landets bedste række, at han i ren eufori løb ind på håndboldbanen og krammede træneren, Gudmundur Gudmundsson.

Problemet var