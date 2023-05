Jan Magnussen gør comeback i sit 24. Le Mans

Efter et års fravær er motorsportsveteranen Jan Magnussen igen at finde i Le Mans-feltet i juni.

Det meddeler det polske hold Inter Europol på sin hjemmeside onsdag.

- For mig personligt er det ekstra specielt, da det er 24. gang, jeg deltager i Le Mans.

- Det er skørt at tænke på, at under mit første løb i 1999 sagde jeg til pressen, at jeg ikke ville vende tilbage.