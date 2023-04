Andreas Christensen scorede sit første mål for Barcelona

Den danske landsholdsforsvarer Andreas Christensen fik lørdag aften comeback for Barcelona efter fravær i fem ligakampe, og det fejrede han endda med at score sit første mål for klubben.

Christensen var gået med ind i feltet, hvor han efter et lille kvarter headede Raphinhas servering i nettet til 1-0.

Det grundlagde en klar sejr på 4-0 over Real Betis, og dermed er Barcelona et skridt nærmere det spanske mesterskab.