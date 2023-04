Dansk golfduo har spillet sig videre til finalerunder i New Orleans

De to danske golfspillere Nicolai Højgaard og Thorbjørn Olesen er kommet fint fra start ved PGA-turneringen Zurich Classic, der spilles i New Orleans i den amerikanske delstat Louisiana.

De to spillere gik således anden runde fredag i 67 slag. Det svarer til fem slag under par og betyder, at de stryger op på en delt 12.-plads.