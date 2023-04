NFL-spiller har fået grønt lys til comeback efter hjertestop

Holdchefen oplyser, at spillerens tilstand er blevet vurderet af tre specialister, der er enige om, at han er klar til at vende tilbage.

Holdet har samtidig offentliggjort et billede af Damar Hamlin fra en frivillig træningsseance i fuldt football-udstyr.

25-årige Hamlin kollapsede på et fyldt stadion 2. januar, da han sammen med Buffalo Bills spillede mod Cincinnati Bengals i NFL’s grundspil.

Hamlin havde netop tacklet en modstander, da han faldt om med hjertestop og måtte genoplives på banen. Han tilbragte derefter adskillige dage på et hospital i Cincinnati, inden han kunne udskrives.