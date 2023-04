Andreas Bjelland vil blive i Lyngby trods pensionstanker

- Mit mål efter min skade var at komme tilbage, fungere og selv vælge, hvornår jeg skal sætte mine støvler på hylden.

- Det kan jeg gøre til sommer med ro i maven, men jeg synes stadig, at det er sjovt at spille fodbold, være med på holdet og være en del af et fællesskab. Jeg håber, at jeg kan få lov til at fortsætte, siger forsvarsspilleren.

Andreas Bjelland er medejer af Friends of Lyngby, der ejer klubben. Han påpeger dog, at det ikke spiller nogen rolle, når han skal forhandle en ny kontrakt.

- Det er to ting, som vi adskiller fra hinanden. Da jeg var med til at redde klubben, gjaldt det om at betale tilbage til noget, der har betydet rigtig meget for mig.

- Det er også derfor, at det er det eneste sted, som jeg kan forestille mig at fortsætte karrieren. Jeg har spillet her i hele min ungdom, og jeg vil gerne give noget tilbage og være en del af kulturen her, siger Andreas Bjelland.